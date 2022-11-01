هزم الزعيم اليساري البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بفارق ضئيل الرئيس جاير بولسونارو في جولة الإعادة للسباق الرئاسي، لكن الأخير المنتمي لليمين المتطرف لم يعترف بالهزيمة، مما أثار مخاوف من أنه قد يعترض على النتيجة.

وأعلنت المحكمة العليا للانتخابات أن لولا هو الرئيس المقبل بعد حصوله على 50.9% من الأصوات مقابل 49.1% لبولسونارو. ومن المقرر تنصيب لولا البالغ من العمر 77 عاما في الأول من يناير المقبل.



ويعد فوزه عودة مذهلة للرئيس اليساري السابق وضربة قاسية لبولسونارو، أول رئيس في المنصب لا يعاد انتخابه.



وقال لولا لعشرات الآلاف من أنصاره المبتهجين الذين احتفلوا بفوزه في شارع باوليستا في ساو باولو «لم يتصل بي بولسونارو للاعتراف بفوزي، ولا أعرف ما إذا كان سيتصل أو سيعترف بفوزي».



وبحسب الرئيس المنتخب «لا توجد دولة برازيل مقسمة». وقال «نحن شعب واحد وأمة واحدة».

وأضاف لولا «سأحكم لنحو 215 مليون برازيلي وليس فقط لمن صوتوا لي». وشدد على أن «البلاد بحاجة إلى السلام والوحدة» لأنه «لا أحد يريد أن يعيش في أسرة تسودها الخلافات».



وتدفقت التهاني على لولا من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.



ففي واشنطن هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن دا سيلفا وقال انه «يتطلع إلى العمل» معه «لمواصلة التعاون بين بلدينا».

وصدر الموقف نفسه عن موسكو مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن أمله في«أن نعمل على مواصلة تنمية التعاون الروسي-البرازيلي البناء في كل المجالات من خلال جهود مشتركة».



وكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك «تهانينا» للولا «على فوزه في الانتخابات في البرازيل.

أتطلع إلى العمل معا بشأن قضايا تهم المملكة المتحدة والبرازيل، من تنمية الاقتصاد العالمي وحماية الموارد الطبيعية للكوكب إلى تعزيز القيم الديموقراطية».



وهنأ مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزب بوريل لولا على فوزه وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات مع برازيليا. وكتب في تغريدة «الناخبون البرازيليون انتخبوا رئيسا جديدا خلال اقتراع سلمي وجيد التنظيم.

تهانينا للولا! أتشوق للعمل معكم لدفع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل مع حكومتكم والبرلمان الجديد».



كما كتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تغريدة «تهاني لولا على فوزك في الانتخابات التي قررت البرازيل من خلالها الرهان على التقدم والأمل.

لنعمل معا من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة ومكافحة تغير المناخ». وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك امس أن «قرار الناخبين البرازيليين يعطي الأمل في أن إزالة الغابات المطيرة البرازيلية ستنتهي قريبا وأن البرازيل ستعود للتحرك في مواجهة أزمة المناخ».



وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على «تويتر» «تهانينا للولا على فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل»، متطلعا إلى العمل «عن كثب» مع الحكومة البرازيلية الجديدة.



وكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تويتر «البرازيليون قرروا»، مضيفا «أتطلع إلى العمل مع لولا لتعزيز الشراكة بين بلدينا وللدفع قدما بأولوياتنا المشتركة مثل حماية البيئة».