الدوحة - فريد عبدالباقي



أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا الأولى للكرة الطائرة للسيدات منتخبنا الوطني «الأزرق» في المجموعة الثانية القوية رفقة منتخبات قطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات فلسطين ولبنان والسعودية والعراق وسورية.



وجرت مراسم القرعة في مقر اتحاد غرب آسيا مساء أول من أمس في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة ممثلي الاتحادات المشاركة في البطولة عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور الأمين العام لاتحاد غرب آسيا محمد سالم الكواري، والأمين المساعد لاتحاد غرب آسيا يوسف أحمد كانو.



ومن المقرر أن يستضيف الاتحاد الأردني للكرة الطائرة منافسات النسخة الأولى التي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 24 نوفمبر الجاري بمشاركة 10 منتخبات.



ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع المنتخبات العشرة إلى مجموعتين بواقع خمسة منتخبات في كل مجموعة، ويقام الدور التمهيدي بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، ويتأهل الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي (دور الثمانية) لتصعد الفرق الأربعة الفائزة للدور نصف النهائي، ثم يتأهل الفائزان من هذا الدور إلى المباراة النهائية.