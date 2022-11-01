القاهرة - سامي عبدالفتاح



دفع الأهلي والزمالك، ومنتخب مصر، ثمنا غاليا خلال مباراة السوبر التي فاز بها الأهلي في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الجمعة الماضي، حيث فقد الأهلي جهود مدافعه محمد عبدالمنعم، كما فقد الزمالك جهود مدافعه أحمد فتوح، واللذان سيغيبان بالتالي عن ارتباطات المنتخب الوطني المصري خلال الفترة المقبلة.



ويجري مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم عملية جراحية في الأنف، والمتوقع ان يغيب عن صفوف فريقه لمدة شهر على الأقل، حتى يتعافى من آثار الجراحة.



فيما أصيب مدافع الزمالك أحمد فتوح بكسر في وجه القدم، حيث أصر على المشاركة في مباراة السوبر رغم إصابته بكدمة، والتي تفاقمت إلى الكسر وسيغيب فتوح لمدة تتراوح بين أسبوعين وشهر، حيث يحتاج إلى راحة وبرنامج علاجي.



وتتواصل مباريات مسابقة الدوري المصري، فتقام اليوم مباراتان، حيث يستضيف حرس الحدود فريق سموحة، وسيكون سيراميكا ضيفا على البنك الأهلي.



الى ذلك، حقق المنتخب الأولمبي المصري بقيادة البرازيلي ميكالي فوزا صعبا على حساب ضيفه إي سواتيني 1-0، مساء أول من أمس باستاد الإسكندرية ضمن منافسات جولة الإياب للمرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.



وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة الأخيرة بالتصفيات.