بيروت - ناجي شربل



احتفظ الأنصار، حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز ببطولة لبنان لكرة القدم بمركز الوصيف، بفوزه على الإخاء الأهلي عاليه 3 - 0، في المباراة التي جرت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الثامنة من الدوري العام الـ 63.



سجل للأنصار السنغالي الحاج مالك تال ونصار نصار واحمد حبوس.



وهذا الفور السادس للأنصار الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة، والتعثر السابع للإخاء الأهلي الذي استقر رصيده عند 3 نقاط.



وعلى الملعب عينه، حقق النجمة فوزه السادس على الصفاء 1 - 0. وسجل للنجمة علاء عزو بكرة رأسية، ليحرز النبيذي فوزه السادس ويرفع رصيده الى 19 نقطة. في حين عانى الصفاء خسارته الرابعة واستقر رصيده عند 8 نقاط.



وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، تعادل طرابلس الرياضي وضيفه السلام زغرتا 1 - 1.