في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة للتأكد من التزام أصحاب العمل والعمالة بالقانون، نظمت الهيئة ممثلة في إدارة تفتيش العمل التابعة لقطاع الحماية بالاشتراك مع إدارة تفتيش الأدوية الطبية التابعة لوزارة الصحة حملة تفتيشية على مركز طبي بمحافظة العاصمة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات، منها مخالفة كفيل نفسه وعمالة على عقد حكومي، وعمالة منزلية.



وتمت مصادرة أدوية من قبل إدارة تفتيش الأدوية لسوء التخزين وضبط طبيب لا يحمل ترخيص مزاولة من قبل وزارة الصحة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الفريق بحق المخالفات المذكورة.



وتهيب الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة التزام أصحاب العمل والعمالة بقانون العمل تجنبا للوقوع في المخالفات القانونية.