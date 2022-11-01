عبدالكريم العبدالله



أصدر وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا تعميما لجميع الوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية بناء على تعليمات وزير الصحة د.أحمد العوضي بتحديد يوم بالأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع الى الشكاوى المقدمة من قبلهم، والعمل على حلها وتذليل أي عقبات قد تواجههم وفق الاطر القانونية.



ودعا وكيل الوزارة جميع الوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية الى تزويد مكتب الوزير باليوم والوقت المزمع تحديده. وطلب وكيل الوزارة من ادارتي خدمة المواطن والعلاقات العامة والاعلان استقبال المواطنين يوميا والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم.