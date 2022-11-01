هل سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري سيكون نقدا أم عينا؟



وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، نصا على ما يلي:



سؤال إلى وزير المالية



نصت المادة (4) من القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 على أن:



(تضاف مادة جديدة برقم 10 مكررا إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي:



يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية اعتبارا من أبريل لسنة 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وفقا لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في 2019/3/31، ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة).



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل صدر قرار سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية الحالية 2023/2022؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه.



2- عطفا على البند السابق، هل تحددت القيمة المراد سحبها من الخزانة العامة للسنة المالية الحالية ومن ثم انتظار إقرار الميزانية العامة للدولة تمهيدا لإصدار القرار؟



إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالمبلغ وآلية تقديره.



3- هل سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري عن السنة المالية الحالية سيكون نقدا أو عينا أو منقسما ما بين السداد النقدي والعيني؟



سؤال إلى وزيرة الأشغال



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما استعدادات وزارة الأشغال العامة لموسم الأمطار؟ وهل تأكدتم من سلامة شبكات الصرف الصحي في الطرق؟



2- هل انتهيتم من إصلاحات البنية التحتية في المناطق السكنية المتضررة جراء مواسم الأمطار السنوية السابقة؟



3- هل تأكدتم من سلامة البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي في المناطق السكنية الجديدة؟



4- هل انتهيتم من الإصلاحات اللازمة لشبكات الصرف الصحي في المواقع التي تتعرض لتجمع المياه سنويا في موسم الأمطار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالمعلومات التفصيلية حول المواقع والأعمال التي أجريت، وإذا كانت الإجابة النفي فما الأسباب؟