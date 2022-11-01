القاهرة - خديجة حمودة



أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن الدولة المصرية تسعى جاهدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للدولة، للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات ودعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة طبقا لأحدث المعايير العالمية.



وقال وزير التنمية المحلية خلال افتتاح مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إن مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أحد المشروعات القومية التي طالما احتاجت إليها الدولة لتحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين والتي تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وستساهم في توفير كل البيانات والمعلومات لمتخذ القرار وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة، بالإضافة إلى متابعة معدلات المشروعات القومية والتنموية في كل أنحاء البلاد وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية وتنفيذ رؤية مصر 2030.



وأشار آمنة إلى جهود وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، ومن بينها المشاركة في إعداد الدراسة المبدئية للشبكة الوطنية طبقا للتوجيهات وذلك بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية للاتصالات ووضع مقترح الحل الفني لتنفيذ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لافتا إلى أنه تم الاشتراك في كل البيانات العملية التي تمت في إطار اختبار الحل الفني، وكذلك الزيارات الميدانية المنفذة للعديد من الوزارات والمحافظات وغرف العمليات المختلفة.



وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بالتنسيقات وتذليل المصاعب لتسهيل الأعمال الخاصة بتركيبات مواقع الشبكة الوطنية بالمحافظات والمنشآت التابعة لها لتنفيذ توجيهات الرئيس بسرعة إنشاء الشبكة على مرحلة واحدة وخلال 24 شهرا.



وأوضح أن وزارة التنمية المحلية قامت كذلك باستضافة عدة اجتماعات لمسؤولي المحافظات لتوضيح الغرض من الشبكة والخدمات التي تقدمها، وكيفية تحديد المطالب الفنية من الشبكة شاملة (نطاقات التغطية والخدمات وتطوير غرف العمليات والأنظمة والتطبيقات).



وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة قامت كذلك بالتنسيق مع المحافظات لحصر وتجميع بيانات وإحداثيات المباني والأراضي التابعة لها والتي يمكن استخدامها لأغراض تخدم الشبكة من «أبراج - وأجهزة إرسال واستقبال - ومحطات تقوية» بجانب تنفيذ المعاينات بالتعاون مع مسؤولي الشبكة الوطنية والتصديق على إنشاء المواقع طبقا للأماكن المطلوبة وإصدار التصاريح اللازمة، وتوفير مصدر تيار كهربي دائم بالمواقع.