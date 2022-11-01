القاهرة - خديجة حمودة



انطلقت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك «العقبة -7»، والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية بجمهورية مصر العربية، وتستمر فعالياته حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري بميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر.



ويشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، حيث تضمنت المرحلة الأولى من التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين، كما تم تنظيم اصطفاف للقوات المشاركة لتحقيق الدمج والتعارف بين القوات، أعقبها تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب.



ويعتبر التدريب «العقبة -7» من أهم التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، والذي يهدف الى تأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ في التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف.



يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.