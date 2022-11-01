القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أشاد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدور السلطة التشريعية، موجها رسالة إلى نواب لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، قائلا: «دوركم محوري لأن لديكم احتكاكا بالشارع»، مشيرا إلى أن الحوار بين النواب والوزير لصالح الجميع.



وأضاف حجازي: من حقكم تعرفوا ونحن جميعا نشارك في صناعة القرار حتى يكون باتفاق الجميع.



وتطرق إلى فكرة تقنين سناتر الدروس الخصوصية، قائلا: «تقنين سناتر الدروس الخصوصية ليس قرارا رسميا وما حدث أنني كنت في الجلسة العامة لمجلس النواب فعرضت هذه الفكرة، وفي المساء فوجئت بأن الجميع يتحدث عن هذا الأمر».



وتابع: «الدروس الخصوصية عرض لمرض.. علينا معالجة هذا المرض»، مشيرا إلى أنه يستهدف حوكمة الأمر بغرض السيطرة، وبعد ذلك يفعل دور فصول التقوية.



وانتقد فكرة العملية التعليمية داخل السناتر، قائلا: «بعض المدرسين فيها يشرحون بطريقة المهرجانات».