سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم



أكدت مصادر نيابية من لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية ان اللجنة أقرت الميزانية العامة للدولة خلال اجتماعها أمس.

وقالت المصادر، خلال حديثها لـ «الأنباء»، إن ميزانية الدولة التي كانت تقديراتها 23 مليار دينار و400 مليون أضيف إليها الاعتمادان الجديدان، الأول بـ 300 مليون دينار الخاص بالبدل النقدي للإجازات، والثاني بمبلغ 157 مليونا لمكافأة الصفوف الأمامية لتصبح 23 مليارا و857 مليون دينار.

وأشارت المصادر الى ان اللجنة أقرت أيضا الحسابات الختامية لـ 5 جهات، وذلك بسبب دخول أرباحها إلى الخزينة العامة، وتم تأجيل بقية الجهات الملحقة والمستقلة إلى وقت آخر.

من جانب آخر، قدم النائب سعد الخنفور اقتراحا بقانون لإعطاء مهلة لأصحاب القسائم السكنية لصعوبة الانتهاء من البناء خلال 3 سنوات.

وقال الخنفور في اقتراحه «أن يشرع في البناء خلال سنتين من تاريخ تسلمه القسيمة على أن يتم البناء عليها والانتهاء منها خلال مدة أقصاها 5 سنوات».

وأضاف ان المواطنين يواجهون صعوبة في الانتهاء من البناء خلال 3 سنوات، خاصة بعد المستجدات التي طرأت على أسعار المواد الإنشائية وأسعار العمالة وغيرها، مشددا على ان منح أصحاب القسائم مهلة كافية للبناء أمر مهم للغاية.