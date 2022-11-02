أسامة أبو السعود



وجه نائب رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت علي محمد آل عامر العجمي الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الأمة ولرئيس الوزراء والوزراء في موضوعات بيع الإجازات ومكافآت الجهات المتبقية من العاملين في الصفوف الأمامية وفي مقدمتها العاملون بالقطاع النفطي.



وقال آل عامري في تصريح صحافي عقب لقاءات مع عدد من نواب مجلس الأمة وأعضاء نقابة نفط الكويت بمقر المجلس ان اللقاءات تأتي لتوجيه الشكر لكل نائب دعم جهود النقابة وأعضاءها حتى اقرار حقوق العمال في شركة نفط الكويت والقطاع النفطي.



وقال العامري: تكللت جهودنا بالنجاح بإضافة القطاع النفطي للصفوف الأمامية والذي جاء تأكيدا على الدور القوي الذي بذله عمال شركة نفط الكويت والزملاء في القطاع النفطي خلال ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد والذي اصاب اقتصاد العالم اجمع.



وختم العامري بتوجه التحية لكل عامل في شركة نفط الكويت والقطاع النفطي على جهودهم الطيبة وتصديهم للخطر ومواصلة العمل ليل نهار من اجل استمرار تدفق النفط الكويتي وتصديره لمختلف دول العالم خلال الأزمة وما بعدها.