قالت نائبة الأمين العام ومدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة فدوى درويش انه بالإشارة إلى التعديلات التي قامت بها هيئة أسواق المال على اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عنها بشأن «التمويل المستدام»، نظم مركز دراسات الاستثمار البرنامج التدريبي «التمويل المستدام» لمساعدة الشركات وكل المهتمين على فهم وتطبيق متطلبات الهيئة في هذا الخصوص.



وقد عقد البرنامج على مدار 3 أيام بالفترة من 30 أكتوبر إلى 1 الجاري، وقد قدم البرنامج د.أحمد طرابلسي - الذي يمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عاما في الخدمات المصرفية والمصرفية الإسلامية والاستشارات المصرفية الاستثمارية وتطوير الأعمال، كما أنه معتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية AAOIFI في المحاسبة الإسلامية (CIPA) والمراقبة والتدقيق الشرعي (CSAA)، ومعتمد من قبل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية CIBAFI.



وفي اليوم الأول، تعريف المشاركين على مفهوم التنمية المستدامة بشكل تفصيلي وتحدياتها وآلية عملها وكيفية تمويلها، كما تعرف المشاركون على مفهوم التمويل والاستثمار المستدام وتم النقاش وطرح الأفكار التي تهيكل أدوات استثمارية مستدامة تبني صناديق استثمارية تدعم أهداف التنمية المستدامة في الكويت والعالم، أيضا تعرف المشاركون على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكيفية التفاعل مع المعطيات الدولية لتطوير منتجات استثمارية خضراء أو زرقاء مستدامة وحقيقية.



أما في اليوم الثاني فتعرف المشاركون على صناديق الاستثمار المستدامة والتمويل الأخضر وتم ربطه بتقارير الحوكمة والمسؤولية المجتمعية التي تعتبر مقياس لأداء الشركات المدرجة المهيكلة للأدوات الاستثمارية المستدامة بشكل معمق، وتمت مناقشة وتحليل الكثير من الأمثلة على التمويل والاستثمار المستدام في الكويت والعالم ودراسة حالات عملية حقيقية.



وفي اليوم الثالث تعرف المشاركون على مبادئ ومفاهيم استدامة الشركات ومسؤوليتها الاجتماعية ومهام ومسؤوليات مجلس الإدارة وفهم ما المقصود بالحوكمة المستدامة، وتم استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة والأمثلة الواقعية وتحليل تقارير الحقيقية للجهات الكبيرة والمؤثرة في الأسواق، بالإضافة إلى تعرف المشاركين على القوانين والأنظمة والضوابط الصادرة من هيئة سوق المال لضبط الاستثمار في الصناديق المستدامة وغيرها من الأدوات الاستثمارية الهامة لتحقيق خطة التنمية المستدامة الوطنية 2035.