محمود عبدالرحمن: «stc» استفادت من استحواذاتها على شركاتها التابعة لبناء قاعدة عملاء قوية

مزيد الحربي: «stc» حرصت منذ تأسيسها على ريادتها بسوق الاتصالات ذي التنافسية القوية

التوسع بخدماتنا له أثر كبير بتعزيز مكانة الشركة كرائدة بمجال الاتصالات وزيادة حصتها السوقية

مرونة الشركة تنعكس في بناء خطة مالية وتشغيلية من خلال تجديدها المستمر لسياستها المالية



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، عن نتائجها لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 24.3 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 249.4 مليون دينار، والدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 60.6 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم الواحد 24 فلسا.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن إجمالي الموجودات بلغ نحو 424.3 مليون دينار، وبلغت حقوق المساهمين 231.6 مليون دينار، فيما سجلت القيمة الدفترية للسهم 232 فلسا، وبلغت قاعدة عملاء الشركة بنهاية سبتمبر 2022 نحو 2.3 مليون عميل.



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمود عبدالرحمن: «يعد الطلب المستمر على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية من قبل قطاع الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء الدافع الرئيسي لتنفيذ خطط الأعمال التشغيلية لـ stc وتحقيق أهداف استراتيجيتها المؤسسية».

وأضاف عبدالرحمن أنه نظرا للمستقبل الواعد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرصت stc على الاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها على شركاتها التابعة، والتي من شأنها دعم أعمال الشركة لبناء قاعدة عملاء قوية في قطاع الأعمال من خلال تقديم العديد من خدمات الاتصالات والشبكات والحول السحابية والرقمية ونظم التكامل والخدمات الأمنية، بالإضافة إلى خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ بعض العمليات التشغيلية.

وأشار إلى أن التوسع في خدمات stc، كان له الأثر الكبير في تعزيز مكانة الشركة كرائدة في مجال الاتصالات إلى جانب قدرتها على تعزيز الحصة السوقية في سوق شديدة التنافسية، وذلك من خلال تحقيق تدفقات جديدة من الإيرادات.



كما لفت عبدالرحمن إلى أن stc عززت من دورها فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات خلال الربع الثالث من عام 2022، انسجاما مع قيمها المؤسسية من خلال سلسلة من الحملات والمبادرات التي من خلالها هدفت stc إلى المساهمة الفعالة والإيجابية في دفع تنمية وتطور الكويت ونشر الوعي حول قضايا مهمة لدى المجتمع، بالتعاون مع مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص.

وقد أتاح ذلك للشركة فرصة تعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية ودعم مختلف الشرائح والقضايا ذات التأثير داخل المجتمع، مع التركيز بشكل أساسي على مجالات الصحة والبيئة وريادة الأعمال والرياضة والتعليم وتمكين الشباب.

وكشركة رائدة في الكويت في قطاع الاتصالات المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات وتمكين التحول الرقمي، ستواصل stc وتماشيا مع استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية المساهمة في المبادرات والأنشطة المجتمعية الغنية والمتنوعة وواسعة النطاق بهدف إحداث تأثير إيجابي والتي تنهض بالمجتمع وتمكنه.



وتعليقا على المركز المالي للشركة، كما في 30 سبتمبر 2022، قال عبدالرحمن: «بلغ إجمالي موجودات الشركة 424.3 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2022، وارتفع إجمالي حقوق مساهمي الشركة بنسبة 7.2% لتصل إلى 231.6 مليون دينار، كما تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط».



وتعليقا على أهم الإنجازات التي حققتها stc خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2022، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.مزيد الحربي: «انطلاقا من الأداء القوي الذي شهدته stc في قطاع الأفراد وبدعم كبير من شركاتها التابعة المختصة بتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال، اعتمدت stc وبشكل كبير على صقل استراتيجيتها للتحول الرقمي بهدف مواكبة أحدث التطورات في صناعة الاتصالات والتميز في تقديم العديد من العروض والخدمات المتنوعة ذات الجودة العالية والتي تهدف إلى إرضاء عملاء الشركة من قطاعي الأفراد والمؤسسات.



كما حرصت stc منذ تأسيسها على ترسيخ ريادتها في سوق الاتصالات، مما ساعد الشركة على بناء مكانتها القوية والارتقاء بسمعتها في قطاع يشهد منافسة قوية، وعليه فإن stc ملتزمة بتجاوز توقعات عملائها من الأفراد والمؤسسات معتمدة على أحدث التطورات والطلب الهائل على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب خدمات الاتصالات التقليدية، حيث تعمل stc جاهدة وبشكل دائم على اغتنام جميع الفرص المستقبلية في هذا المجال والتي قد تنشأ نتيجة للتغيرات المستمرة وغير المتوقعة لاحتياجات المستهلكين».



وتعليقا على إعلان النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أضاف الحربي: «تمكنت stc من تحقيق نتائج مالية مميزة بدعم من الطلب المتزايد على حلول الأعمال المتكاملة وتحسن الطلب على خدمات الاتصالات التقليدية في السوق الكويتي، حيث بلغ إجمالي إيرادات stc أعلى مستوى لها منذ التأسيس لتصل إلى 249.4 مليون دينار خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 16.6% مقارنة بـ 213.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، وقد تمكنت stc من تحقيق هذا النمو في الإيرادات بدعم كبير من نمو قاعدة العملاء التي بلغت 2.3 مليون عميل في نهاية سبتمبر 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 19.8% مقارنة بحجم قاعدة العملاء في سبتمبر 2021، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي على نمو الإيرادات بسبب عملية تجميع النتائج المالية لشركة البوابة الإلكترونية القابضة والتي تم الاستحواذ عليها بالكامل في 6 أبريل 2022».



وأشار الحربي بالقول: «شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نموا بمعدل 6.3% لتصل إلى 60.6 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بـ 57 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

ونتيجة لذلك، فقد ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 2% لتصل إلى 24.3 مليون دينار (ربحية السهم 24 فلسا) خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021».

وأضاف الحربي: «تنعكس مرونة stc في بناء خطة مالية وتشغيلية من خلال تجديدها المستمر لسياستها المالية على المدى الطويل، بالإضافة إلى كل من استراتيجية التحول الرقمي قصيرة وطويلة الأجل لمواكبة آخر التطورات والتي من شأنها أن تلبي حاجات عملاء الشركة، حيث سينعكس هذا إيجابيا على الملاءة المادية لـ stc والحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات».