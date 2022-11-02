طالبت نواب مجلس الأمة بفتح تحقيق عاجل



أسامة أبو السعود

أعلن أمين سر نقابة عمال شركة البترول الوطنية مناور العازمي، رفض النقابة القاطع لما تشهده الشركة من تنقلات وترقيات باراشوتية تقوم على الواسطة والمحسوبية بعيدا عن الكفاءة والمهنية وهي امور انتهى عهدها ولا تليق بكويت العهد الجديد .

وشدد العازمي في تصريح صحافي، على ان هناك تلاعبا واضحا بالترقيات ، حيث يتم افتعال مشكلة لنقل الموظف حتى يتم ترقية من هو على قيد الانتظار ( RANK) .

ولفت الى انه عندما ينقل الموظف الى القسم الجديد فإنه يسد الشاغر ويقتل طموح من هم في انتظار المنصب .

واشار العازمي الى ان اخطر ما يعانيه عدد كبير من موظفي شركة البترول الوطنية حاليا هو التلاعب في التقاييم مسبقاً حتى يتم ترقية من أرادوه للمنصب على حساب الكفاءات والاقدمية .

ودعا العازمي نواب مجلس الامة الى فتح تحقيق عاجل فيما شهدته الشركة من النقل والترقيات السابقة، مشددا على استعداد نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية للتعاون الكامل مع النواب الشرفاء في ذلك حتى يتم كشف مكامن الخلل داخل الشركة .