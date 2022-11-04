القاهرة - خلود أبوالمجد



بدأت الفنانة الأردنية ركين سعد تصوير مشاهدها في مسلسل «بدم بارد» للمخرج هادي الباجوري، والذي تقوم فيه بشخصية «زينة»، ويتكون المسلسل من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبا وحصريا على منصة «شاهد vip»، وهو مستوحى من أحداث حقيقية حول قضية سفاح الجيزة، في إطار مليء بالغموض والإثارة، ويشارك في بطولته الفنانون: أحمد فهمي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، والعمل تأليف محمد صلاح العزب وورشة كتابة إنجي أبوالسعود وعماد مطر.



كما بدأت ركين تصوير أول مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل «ريفو»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدره «تريند» منصة «WATCH IT» طوال فترة عرضه، ويشارك في البطولة النجوم: أمير عيد، صدقي صخر، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبدالرحمن، مينا النجار، محسن محي الدين، والمسلسل تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



يذكر أن ركين سعد يعرض لها حاليا مسلسل «اتزان» على منصة «WATCH IT»، والذي تقدم خلاله شخصية «رحمة» التي تعاني من اضطرابات نفسية، وتعيش وسط صراعات عائلية، وتطاردها ذكريات والدها المتوفى، ويشارك في بطولة العمل: نبيل عيسى وصدقي صخر، صفاء الطوخي، هاجر السراج، حسن مالك، ثراء جبيل، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، والمسلسل تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر، وإخراج شادي عبدالسلام.