دمشق هدى العبود



افتتح مهرجان قرطاج السينمائي دورته الـ33 بحضور ثلة من الفنانين السوريين، منهم القديرة منى واصف والفنانة شكران مرتجى وعبد المنعم عمايري، والفنانتان المصريتان هالة صدقي وبشرى، والفنانان التونسيان سناء يوسف وعيسى حراث.



يشارك في المهرجان 78 فيلما روائيا ووثائقيا من 72 دولة، بينها 17 دولة عربية، فيما تكون المملكة العربية السعودية ضيف شرف هذه الدورة.



وتضم المسابقة الرسمية 44 فيلما عربيا وأفريقيا، بينها 12 فيلما روائيا طويلا و12 فيلما روائيا قصيرا و12 فيلما وثائقيا طويلا و8 أفلام وثائقية قصيرة.



واتخذت هذه الدورة شعار «حل الثنية» لتعني فتح الطريق للعدالة، للحب والسينما.



وقالت الفنانة السورية القديرة منى واصف، التي حضرت للمهرجان بصفتها ضيفة شرف، إنها سعيدة لحضورها افتتاح أيام قرطاج السينمائية.



وأوضحت النجمة السورية، في تصريحات للإعلام، أن المسرح جعلها لا تخاف من سنوات العمر وأكسبها ثقة كبيرة بنفسها. وتابعت: «تقدمي في العمر لا يؤثر في ولا في أعمالي.. أنا لا أشعر بأن عمري 80 سنة، وأنا لا أخجل من عمري، وذلك بفضل عشقي للفن وحبي الكبير للقراءة باعتباري قارئة جيدة».



وتعيد أيام قرطاج السينمائية إحياء قسم سينما الشارع، وتخصص عروض أفلام في الهواء الطلق عن كرة القدم في شارع الحبيب بورقيبة.



كما ستسلط برمجة هذه الدورة الضوء على الرياضة الأكثر شعبية في تونس، من خلال أفلام عن أعظم أساطير كرة القدم، نظرا لأن هذه الدورة تقام قبل أسبوعين فقط من انطلاق كأس العالم 2022.