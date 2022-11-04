القاهرة - محمد صلاح



كثير من نجمات الفن تغيرت ملامحهن وظهرن بشكل مختلف لفت انتباه الجميع، ورغم ذلك يرفضن الاعتراف بإجراء عمليات تجميل بدلت ملامح الوجه سواء بالشد او النفخ او النحت، ويصررن على ان التغيير بعوامل المكياج وتسريحات الشعر.



«الأنباء» ترصد في السطور التالية وبالأسماء حكايات الفنانات ونفي عمليات التجميل، فإلى التفاصيل:



الفنانة سارة سلامة أكثر الفنانات استقبالا لتأكيدات انها تجري عمليات تجميل، وانها زبونة دائما لأطباء التجميل نظرا لكثرة تغييرات ملامحها مع كل جلسة تصوير فوتوغرافي، إلا أنها لم تعترف مرة واحدة بتعاملها مع عيادات التجميل وانها لن تخشى ان تعترف لو حدث ذلك.



ومنذ سنوات تستقبل الفنانة مي سليم شائعات إجرائها عملية تجميل كلما نشرت صور حديثة لها وبإطلالات جميلة، ولكنها تعترف بأنها تجيد بشكل كبير ان تقدم نفسها بإطلالات تجعلها مختلفة الى حد كبير، لذا يظن متابعوها انها أجرت عمليات تجميل.



والفنانة عبير صبري رغم كثرة نفيها إجراء عملية تجميل سواء شد أو نفخ في الوجه والجسد طوال حياتها، الا انها دائما تواجه العديد من تأكيدات رواد «السوشيال ميديا» انها أجرت تعديلات على وجهها، ودائما ما يكون النفي القاطع وتأكيدها أنها لم تصل للمرحلة العمرية التي تضطرها للجوء للعمليات التجميلية.



ولم تتغير ملامح وجه الفنانة هنا الزاهد منذ ظهورها على الشاشة، وان كانت زاد وزنها قليلا جدا، خاصة انها نحيفة، ومع ذلك تلقت شائعات اجرائها عمليات تجميل، ويكون ردها المستمر الجاهز ان أكبر دليل على عدم إجرائها أي عمليات تجميل هو ظهورها بشكل واحد وثابت دون أي تغيير في جميع أعمالها الفنية.



الى ذلك، وبعد ان تحولت منة عرفة من مرحلة الطفولة للأنوثة والشباب تصادف دائما نشر صور للمقارنة بين ملامحها قبل وبعد، لذا تؤكد أنها فقط تهتم بالمكياج وبتقنية مميزة في التصوير، وهو ما يظهرها أحيانا مختلفة.



وحرصت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على تقديم كل الأدلة والبراهين على ان ملامحها متغيرة لعوامل المكياج ولون البشرة وتسريحة الشعر، ورغم ذلك فإنها موضع شك بإجرائها عملية تجميل.



وردت الفنانة مي عز الدين على كل الشائعات التي ترددت بإجرائها لعملية تجميل، وقالت إنها ليست بحاجة لتلك النوعية من العمليات.



وحرصت الفنانة ميرهان حسين على الرد على متابعي حسابها الرسمي على «انستغرام»، انتقدوا فيها تغير شكل أنفها، لأنها خضعت لعملية تجميل ليست موفقة، ولكنها ردت بإصرار بأنها لم تجر أي عملية.



ويسرا اللوزي تتميز بالجمال والأناقة، نفت خضوعها لأي عملية تجميل، وذلك بعد نشرها صورا لها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل تبدو فيها مختلفة.