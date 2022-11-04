يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري الاثنين المقبل الاقتراح المشترك والمقدم من الأعضاء ناصر الكفيف، نصار العازمي بشأن تخصيص أرض غرب الصباحية «شرق الأحمدي» إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ويتضمن جدول الاعمال التالي:



٭ طلب الأعضاء خالد المطيري وناصر الجدعان ونصار العازمي، وم.فهد العبدالجادر، وناصر الكفيف، وم.علياء الفارسي فتح باب المناقشة بشأن الحضانات في السكن الخاص.



٭ الحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية 2021/2022، ومشروع ميزانية برنامج المجلس البلدي لسنة المالية 2024/2023.



٭ عرض مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2024/2023 على المجلس البلدي.



٭ الرد على سؤال العضو ناصر الجدعان بشأن تطوير شارع البلاجات والواجهة البحرية.



٭ الرد على سؤال العضو م.شريفة الشلفان بشأن فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات البلدية الصلبة والإنشائية.



٭ طلب بلدية الكويت توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة الكائن في محافظة الجهراء.



٭ طلب الهيئة العامة للرياضة استقطاع جزء من منطقة الأمان المخصصة لنادي الرماية الكويتي الرياضي لاستغلاله كمواقف سيارات سطحية لخدمة النادي الواقع بمنطقة شمال غرب الجهراء.



٭ توطين القطاعات الصناعية بمنطقة النعايم الصناعية المنطقة الغربية - قطعة 1 موقع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص محطة تحويل الكهرباء الرئيسية بمنطقة الصبية.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص محطة تحويل كهرباء رئيسية لتغذية مشاريع الاستثمار في الجزيرتين الشمالية والجنوبية والضفتين الشمالية والجنوبية في جسر جابر بمنطقة الصبية.



٭ الاتفاقية الاستشارية والخدمات الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء الطريق الدائري الرابع.



كما يناقش المجلس اقتراحات الأعضاء والمتضمنة التالي:



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها.



٭ الاقتراحين المقدمين من عبدالله العنزي بشأن تخصيص أرض لغرض إنشاء مسلخ متكامل في منطقة العبدلي الزراعية ومنطقة الوفرة الزراعية وآخر بشأن تخصيص أرض لغرض إنشاء مسلخ متكامل يخدم منطقة كبد ومزارع الهجن.



٭ الاقتراحين المقدمين من العضو ناصر الكفيف الأول بشأن إضافة نشاط بيع وشراء أسلحة وذخائر الصيد إلى الأنشطة المسموح بها بالعمارات الاستثمارية بمنطقة المهبولة وآخر بشأن استحداث مدخل ومخرج لمنطقة علي صباح السالم يؤدي إلى صالة أفراح الجمعية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تحديد سقف زمني لمدة تسليم مواقع التخصيص للجهات الحكومية.



٭ الاقتراح المشترك والمقدم من الأعضاء م.منيرة الأمير، م.شريفة الشلفان بشأن استحداث لائحة للمحافظة على المباني من المتهالك والتعامل مع المباني الآيلة للسقوط.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن تخصيص أرض لزراعة نخيل التمر شمال البلاد.