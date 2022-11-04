قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اقتراحا بتخصيص وإنشاء مركز صحي «ثان» متكامل في منطقة عبدالله المبارك.



وقال المطيري في اقتراحه: تعد منطقة عبدالله المبارك من المناطق ذات الكثافة السكنية العالية وتتكون من 9 قطع ويصل عدد القسائم بها إلى 6000 تقريبا ولا يوجد بها سوى مركز صحي واحد لا يفي باحتياجات أهالي المنطقة ولا توجد مواقع كمرافق عامة ضمن المنطقة يمكن استغلالها في إقامة مركز صحي آخر، لذلك وللمصلحة العامة أقترح: تخصيص موقع لإقامة مركز صحي متكامل التخصصات مقابل قطعة 4 بمنطقة عبدالله المبارك بمساحة 6000م2 بالإضافة إلى مواقف سيارات.