كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ الفريق الرقابي المتمثل في العنصر النسائي بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي جولة تفتيشية على الصالونات النسائية بمنطقة الجابرية للتأكد من التزام الصالونات بتطبيق القرارات والأنظمة المعمول بها في البلدية بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بتطبيق القرارات والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن الجولة التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي المتمثل في العنصر النسائي بالفريق على الصالونات النسائية بمنطقة الجابرية أسفرت عن تحرير 19 مخالفة تمثلت في العمل قبل الحصول على شهادة صحية.



ودعا السبعان أصحاب المحلات الى الالتزام بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى حد الإغلاق الإداري.