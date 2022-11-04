الصراحة والوضوح



رسالة من أخت فاضلة تقول فيها إن عندها طفلا عمره أربعة أشهر وزوجها يريدها أن تحمل وهي كما تقول لا تستطيع الحمل الآن لأن صحتها ضعيفة ولا تساعدها على الحمل المتواصل، ولكن زوجها ليس مقتنعا بذلك، وهي كما تقول تشتري حبوب منع الحمل من غير علمه حتى لا تحمل؟ فما حكم ذلك؟



٭ أختي الفاضلة.. الصراحة والوضوح والمكاشفة في جميع ما يتعلق بالحياة الزوجية هي السبيل الصحيح الى حل جميع المشاكل التي تعترض هذه الحياة.. فصارحيه في هذا واذهبي الى طبيبة النساء حتى تعرفي مدى قدرتك على الحمل، فإذا لم يقتنع بهذا فأنت ليس عليك بأس في أخذ مانع الحمل نظرا لصحتك (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).



حق الإنفاق

الأخ (ع. ع. ع) من جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله: انه يشتغل في الكويت وزوجته تسكن مع والده ووالدته في مصر ووالده يتقاضى معاشا شهريا لأنه متقاعد وهو يكفي سد حاجات زوجته ولا يرسل لزوجته نقودا معتمدا على والده في هذا، فهل علي إثم؟

٭ زوجتك تجب لها النفقة عليك وليس من واجب أبيك أن يصرف عليها وليس من حقك أن تمتنع عن إرسال نفقة اليها اعتمادا على والدك الا اذا رضي هو ذلك، لأن من حقها النفقة وهي واجبة عليك لزوجتك.



الزكاة للقريبات



إذا كان هناك نساء متزوجات قريبات لي كبنت عم أو بنت خال أو بنت خالة وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن؟



٭ يا أخي، إذا كن فقيرات وحوائجهن لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فيجوز دفع الزكاة لهن، اما اذا كان المراد بالحوائج الخاصة الكماليات كشراء الذهب او نحوه فلا يجوز دفع الزكاة لهن.