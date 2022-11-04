ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ



منذ بداية دور الانعقاد الحالي ترجم العديد من النواب برامجهم الانتخابية ووعودهم للناخبين بتبني قضايا وقوانين تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين خصوصا مع موجة الغلاء التي تمر بها البلاد والعالم أجمع. وفي هذا الإطار، قدم النواب فارس العتيبي وعيسى الكندري وماجد المطيري وخالد العتيبي وثامر السويط اقتراحا بقانون يقضي بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.



وفصل القانون من يستحقون الزيادات بحيث يمنح الكويتيون العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية تعادل نسبة 35% من أول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة، على ان تكون زيادة رواتب الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة في العلاوة الاجتماعية بحيث تعادل هذه الزيادة مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية، ومن لا يتقاضون العلاوة الاجتماعية تكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الأساسي بنسبة 35% منه، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية.



وقال النواب في اقتراحهم: تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 75 دينارا شهريا عن كل ولد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.

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