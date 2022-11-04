615 ألف عملية شراء عبر الإنترنت يقوم بها المواطنون والمقيمون في الكويت كل يوم

الشراء «أونلاين» يستحوذ على «ثلث» الإنفاق بالكويت.. ويحل ثانياً بعد الشراء المباشر



علي إبراهيم



أظهرت أرقام رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن متوسط إنفاق المواطنين والمقيمين على شراء السلع والدفع مقابل الخدمات «أونلاين» يبلغ نحو 38.7 مليون دينار عبر نحو 615 ألف عملية شراء ودفع «أونلاين» تتم في الكويت يوميا.



وتفصيليا، أظهرت بيانات المعاملات المالية التي تمت عبر المواقع الإلكتروني باستخدام البطاقات المصرفية بأنواعها أن إقبال المواطنين والمقيمين في الكويت على إنجاز معاملاتهم «أونلاين» وشراء احتياجاتهم عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات يزداد يوما بعد الآخر، إذ أنفقوا نحو 10.56 مليارات دينار على المشتريات «أونلاين» خلال أول 9 أشهر من 2022 وذلك بما يعادل نحو 34% من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة، ما يعني أن «ثلث إنفاق المواطنين والمقيمين يتم أونلاين».



ولجهة عدد المعاملات، أظهرت البيانات أن المواطنين والمقيمين قاموا بنحو 605 ملايين عملية شراء منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي من بينها 167.9 مليون عملية تمت عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية.