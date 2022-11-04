بيروت - عمر حبنجر

الخيبة التي مني بها التيار الحر، نتيجة وقوف مجلس النواب، مع دستورية أداء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ظهر الخميس، والتفويض المجلسي الذي حصل عليه للمضي قدماً في القيام بمهامها، كحكومة تصريف أعمال، وضمن الحدود الدستورية، الى السجالات التي خاضها رئيس التيار الحر جبران باسيل مع رئيس الحكومة، ومع النائبين ستريدا جعجع وجورج عدوان، تفجّرت غضباً من جانب التياريين، خلال حلقة من برنامج "صار الوقت" للإعلامي مرسيل غانم، عبر محطة "أم تي في" التلفزيونية، مساء اليوم نفسه .



وكأن التوتر الذي بدأ نهاراً في جلسة مناقشة رسالة الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب قبل 24 ساعة من نهاية ولايته، طاعناً بصلاحية حكومة تصريف الأعمال الميقاتية بممارسة مهام رئيس الجمهورية في مرحلة الشغور الرئاسي، انفجر في المساء، عنفاً ورصاصاً وتحطيم معدات داخل استيديوهات القناة، من جانب من يطلقون على أنفسهم مسمى "الحرس القديم " للتيار .



وكشف صاحب البرنامج مرسيل غانم، بعد اقدام العناصر التيارية على تخريب أجهزة الاستديو واتلاف بعض الأدوات التقنية،

كالمايكروفونات وصولا الى تحطيم الأملاك العامة والخاصة، خارج الاستديو، واطلاق الرصاص تحديا واستفزازا، كشف عن رسالة من أحد مناصري التيار الحر، قبل الشروع بتصوير الحلقة، قائلا:" راح نفرجي مرسيل غانم الليلة.."



وعرض غانم شريط فيديو يظهر سيدة موجودة داخل الاستديو، بين حضور البرنامج، وهي تتحدث عبر الهاتف، قائلة لأحدهم : يلا فوتوا بسرعة"، أي ادخلوا بسرعة، في لحظة افتعال مناصري التيار العراك، مع مشاركين آخرين من اتجاهات سياسية مختلفة .



وبدا ان غانم أدرك من العنف الكلامي الذي مارسه مناصرو التيار، ممن دخلوا الاستديو لمواكبة النائب التياري شربل مارون، المشارك في الحلقة السياسية، مع النائب التغييري وضاح الصادق، والتشويش المتعمد على المشاركين الآخرين، فحاول غانم، كما يبدو، إحتواء تصرفاتهم بالمنطق حينا، وبالتجاوب حينا آخر، والى حد السماح لأحدهم بالاقتراب من طاولة المحاورين على غير عادة، لكن سبق السيف العزل .



وناشد غانم رئيس التيار جبران باسيل التدخل، وتوجه الى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، لاستدراك الوضع، بعدما تحول العراك من داخل الاستديو الى الباحات الخارجية، مصحوبا بإطلاق الرصاص وتحطيم واجهات المحطة، وامتدت الفوضى الى بعض الأجهزة الأمنية كما يقول المحامي ايلي محفوظ، واستمر الحال على هذا المنوال حتى وصول الجيش وسيطر على الموقف .

وقد يكون من باب الصدفة، او الاستشعار المسبق، اطلاق قائد الجيش العماد جوزاف عون، وخلال اجتماع عام لقادة الألوية والوحدات وكبار الضباط، تحذيرا حازما من مغبة المس بالأمن، او تحويل لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي، الى ساحة مفتوحة، وقال:"ان الجيش غير معني بالتجاذبات السياسية، ولا ينحاز الى أي طرف، ولن نسمح لأحد، بإستغلال الأوضاع الأمنية او السياسية او الاقتصادية، ولن نتهاون مع أحد، ونعول على قيام المسؤولين بمسؤولياتهم وان ينتخبوا رئيسا للجمهورية، ولن نسمح بتعريض البلد للخضات الأمنية مع وجود المشككين والمحرضين مع الأسف، وخلص الى التأكيد على تماسك المؤسسة العسكرية، وقال:" مستمرون في القيام بمهماتنا وضميرنا مرتاح .."



وقال بيان لقناة " أم تي في" ان من يسمون أنفسهم " الحرس القديم" في التيار الحر، استعدوا عمدا للاشكال الذي حصل، وبدا واضحا انهم يغرقون في الفوضى، وسنترك التعامل معهم، للقضاء، لكننا سنرفض حتى اشعار آخر، استقبال هذا الجمهور الموتور، مع الترحيب بالضيوف المنتمين الى التيار، للتعبير عن مواقفهم وموقف حزبهم .



وقرأ موقع "لبنان 24" في خطاب القائد عون، غمزا من قناة جبران باسيل، الذي حاول اتهام الجيش بـ "التفرج" على أحداث انتفاضة 17 أوكتوبر، بحديثه عن المشككين بقدرات المؤسسة العسكرية وتماسكها .



وذهب البعض الى اعتبار هذا الخطاب بمثابة اعلان ترشح للرئاسة من جانب قائد الجيش، وهو مرحب به، كرجل تتطلبه المرحلة اللبنانية الراهنة .



وأصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا، استنكرت فيه ما حصل في برنامج "صار الوقت" معلنة تضامنها مع الزملاء والعاملين في قناة " أم تي في"، ودعت القضاء اللبناني الى وضع يدها على هذا الحادث الخطير .



النائب جيمي جبور، عضو التيار الحر، ادعى في اتصال مع قناة "الجديد" ان الحرس القديم الذي جاء بعض عناصره بمواكبة نائب التيار شربل مارون، أعتدي عليه من قبل حرس المحطة، بعدما سمح لهم بالدخول، وقد رد عليه الاعلامي محمد بركات من داخل ستديو "الجديد"، مستغربا تواجد 70 شخصا داخل الاستديو وخارجه من جماعة التيار، ما يعني ان هناك من يتأبط شرا باستقرار الاوضاع في مرحلة الشغور الرئاسية .



بالمقابل أعلن النائب أشرف ريفي تضامنه مع المحطة ومع الاعلامي مارسيل غانم بوجه "البلطجية والتشبيح" الذي يمارسه من أفلسوا وطنيا، وحسنا فعل الجيش في ترجمة ما أعلنه قائده . كما أصدرت القوات اللبنانية بيانا استنكرت فيه الاعتداء على قناة "أم تي في"، والذي تجاوز الاشكالات التي تكون بنت لحظتها .



الى ذلك، تتجه الانظار اليوم على منتدى الطائف الحواري الذي دعت اليه السفارة السعودية في بيروت، ويعقد في قصر الأونيسكو بحضور نحو 1000 شخصية لبنانية وعربية شاركت او واكبت صدور اتفاق الطائف، بمناسبة مرور 33 عاما على ابرامه .



وقد استقبل رئيس الحكومة ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري ، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تطرق البحث الى موضوع "اتفاق الطائف"، في ضوء اللقاء الذي يعقد السبت.

وتأتي هذه الندوة، وسط كم من محاولات الاطاحة بهذا الاتفاق، اقليمية وداخلية، وخاصة من جانب الفريق العوني، الذي خاض أكثر من حرب بوجه هذا الاتفاق الى ان خرج من السلطة الرئاسية بـ " خفي حنين..."



ويبدو أن جلسة الانتخاب الرئاسيةالخامسة التي حددها رئيس المجلس نبيه بري الخميس المقبل،ستتكرر كل خميس، حتى تقضي القوى الاقليمية وامتداداتها الخارجية الأمر وتخرج الرئاسة اللبنانية من دوامة الشغور.



بري الممسك بقرار الدعوة لانتخاب الرئيس، كسر قاعدة اعتبار ان مجلس النواب يصبح في حالة الشغور هيئة ناخبة، ولا يحق له القيام بأي عمل آخر، بدعوة اللجان النيابية الى الاجتماع ، لدراسة بعض القوانين.