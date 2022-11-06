أقامت جمعية التميز الإنساني حفل تكريم للفائزين بمسابقة القرآن الكريم لهذا العام بمسرح جمعية المعلمين بمنطقة الدسمة بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية التميز الإنساني د.خالد الصبيحي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ورئيس وأعضاء مبرة المتميزين لخدمة القرآن وعلومه الشرعية القائمين على التصفيات بين المتسابقين.



وقال عضو مجلس إدارة التميز الإنساني المستشار حامد الرفاعي إن الحفل جاء بعد التصفيات النهائية بين المتسابقين حيث تمت التصفيات الأولى قبل أسبوعين، وبلغ عدد المشاركين 500 متسابق ومتسابقة من جميع الفئات العمرية تمت التصفية بينهم على يومين وتأهل للتصفيات النهائية 36 حافظا وحافظة وجرت التصفية بينهم لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.



وأوضح الرفاعي أن الحفل جاء برعاية كريمة من الأمانة العامة للأوقاف التي لا تدخر جهدا في المشاركة في دعم ورعاية الحافظين لكتاب الله تعالى وكذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وكثير من أبواب الخير. وهذا التكريم هو تكريم لأهل القرآن، وتشجيع للناشئة، وتحفيز للشباب من مختلف الأعمار والجنسيات.



وأكد الرفاعي أن الكويت كانت ومازالت دائما في خدمة كتاب الله وهو منهج حكيم سارت عليه بلدنا الحبيب الكويت المباركة، مضيفا أن هذه المسابقة ثمرة من عطاءات قرآنية مستمرة لقيادتنا الرشيدة، فالكويت بلد يرعى أهل القرآن، وهذه المسابقة تؤكد أن الخير موجود في نفوس شباب الأمة، والقرآن يعمر صدورهم، وتعاليمه تبرز في سلوكياتهم على الطريق المستقيم والمنهج الوسطي المعتدل.



وأشاد الرفاعي بالمشاركة المتميزة من كل المتسابقين والرعاة والمنظمين، مشيرا إلى أهمية المشاركة بمسابقات حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة لما لذلك من أثر في غرس القيم الإسلامية في نفوس الشباب وترسيخ المبادئ الأخلاقية لديهم، مؤكدا دعم جمعية التميز الإنساني لهذه الأنشطة التربوية بجانب الأنشطة الإغاثية والدعوية والتربوية، وطالب بالاستمرار على هذا النهج وتنظيم المزيد من مثل هذه الفعاليات.



وتقدم الرفاعي بالشكر الجزيل للجهات الداعمة ومساندتها الدائمة ورعايتها لمثل هذه الفعاليات، مشيرا الى الاهداف الواضحة لخطة الجمعية واستراتيجيتها في مشاركة كل الفئات لجميع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والدينية والوطنية.