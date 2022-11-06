دمشق - هدى العبود



قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها من الشخصيات التي تعشق المغامرات، وهذا الأمر عرّض حياتها للكثير من المخاطر، لافتة إلى أنها تعرضت للموت قرابة الـ15 مرة أثناء تصوير أعمال فنية مختلفة شاركت بها.



وتذكرت نجم الدين، خلال لقائها في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على شاشة «dmc»، واقعة تعرضت لها وكادت تعرضها للموت، وذلك أثناء تصوير مسلسل «شوق» الذي تم عرضه قبل 5 أعوام، وقالت انها أثناء تصوير مشاهدها في العمل والذي تم تصويره في الصحراء، طلبت قسطا من الراحة حتى تذهب إلى دورة المياه، وهنا قررت عدم الاستعانة بهاتفها المحمول على اعتبار أن دورة المياه قريبة، ولكن مع مرور الوقت فوجئت بأنها تنزل في حفرة عميقة دون أن تشعر في البداية.



وأضافت، أنها ظلت لمدة 10 دقائق في الحفرة وهي تستغيث دون أن يسمعها أحد، ولكن سرعان ما تذكرت أن هاتفها المحمول معها ولن تتركه لتقوم على الفور بالاتصال بمدير الإنتاج الذي سارع مع فريق العمل بإخراجها وهي في حالة من الذعر والخوف.



واستطردت قائلة إنها عادت في اليوم التالي لموقع التصوير ووجدت فريق العمل مجتمعين حول الحفرة التي سقطت بها، وعلى وجههم العديد من علامات الدهشة، خاصة أن الحفرة كانت مليئة بالأسياخ الحديدية ورغم ذلك لم تصب بأي أذى.