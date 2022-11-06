القاهرة - خلود أبوالمجد



بعد غيابها عن دراما رمضان لمدة عامين منذ قدمت مسلسل «لعبة نيوتن» في رمضان 2020، قررت الفنانة منى زكي العودة إلى السباق الدرامي الرمضاني بعملين دفعة واحدة، حيث يعرض أحدهما على الفضائيات، وهو بعنوان «تحت الوصاية»، مأخوذ من قصة حياة «الحاجة صيصا»، وهي امرأة ارتدت الجلباب الصعيدي وعملت في عدد من الأعمال الشاقة، وذلك لتربية ابنتها.



كما تعاقدت على مسلسل قصير مكون من 15 حلقة بعنوان «ضد الريح»، ومن المقرر أن يتم عرضه، خلال الماراثون الرمضاني على إحدى المنصات الشهيرة، وهو من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضر، وسيتم الإعلان عن باقي النجوم المشاركين في الفترة المقبلة.



وعلى جانب آخر، روجت منى زكي، لمسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم «الوش التاني»، وذلك بعد فترة غياب عن العروض المسرحية، ونشرت بوستر العرض المسرحي من خلال حسابها الرسمي على «إنستغرام» وعلقت: «أيام قليلة بتفصلني عن الوقوف تاني على خشبة المسرح بعد غياب طويل، انتظروني في المسرحية الكوميدية «الوش التاني» من 11 لـ 15 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي».