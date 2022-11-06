الشارقة - يوسف غانم



كشف الممثل المصري النجم أحمد السقا لجمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب عن مسلسل تلفزيوني جديد يقوم ببطولته ويعرض في رمضان القادم بعنوان «الجبل» من إخراج محمد سلامة، وأظهر السقا موهبته في كتابة الشعر باللهجة العامية، وعبر عن حبه للشعر الجاهلي وتفضيله لقراءة الكتاب المطبوع أكثر من الكتب الإلكترونية.



وتحدث بطل مسلسل «الاختيار» عن عدد من المشاهد التلفزيونية التي قام بأدائها مع أبطال المسلسل واعتبر تمثيله فيه تشريفا لسيرته الذاتية، لما في المسلسل من استعادة لذكريات فترة مهمة عاشتها مصر ولما له من أثر في تعزيز الروح الوطنية لدى الأجيال الجديدة.



جاء ذلك خلال حديثه في الجلسة التي جمعته في قاعة الاحتفالات بالمعرض مع مؤلف سيناريو مسلسل الاختيار هاني سرحان، وأدارتها الإعلامية سالي شاهين، حيث أعاد السقا نجاح أبطال «الاختيار» إلى السيناريو المتقن والإخراج الممتاز وجهود نجوم العمل في الالتزام بأدوارهم، واعتبر نفسه محظوظا بالمشاركة في المسلسل الذي استمتع بالتمثيل فيه، وشبه النتيجة النهائية التي خرج بها فريق العمل باللعب في مباراة رياضية ناجحة.



العزف على الغيتار



وكشف السقا أن إحدى أمنياته التي لم تتحقق أن يعزف على الجيتار، وأن أفضل ما حدث في حياته ولم يكن يتوقعه أنه أصبح ممثلا، لأنه عندما التحق بأكاديمية الفنون كان يرغب في دراسة النقد الفني، لكنه وضع أثناء ملء استمارة الالتحاق بالأكاديمية إشارة في اللحظة الأخيرة أمام خيار دراسة التمثيل.



وأشار إلى أن أحد أسرار نجاح المسلسل يكمن في إظهار الجانب الإنساني في حياة شخصياته العسكرية، ولفت إلى أن الشباب الذين لم يكن وعيهم قد اكتمل خلال فترة الأحداث التي يصورها مسلسل الاختيار وجدوا في العمل صورة شاملة ومؤثرة عن تلك الفترة.



عالم المخابرات



وعن الأثر الذي تركه المسلسل في نفسه، أشار إلى أنه تعرف من خلال دوره على عالم ضابط المخابرات وكيف يضحي من أجل أداء واجبه الوطني، وأكد استعداده للقيام بدور البطل التراجيدي الذي يلهم الشباب على نمط أفلام ديزني، لكنه استدرك أن هذا النمط من الأفلام بحاجة إلى تمويل كبير نظرا لتكاليف الإنتاج المرتفعة لتنفيذ الخدع السينمائية الحركية.



السقا وشعر العامية



وفاجأ السقا الجمهور في الجلسة بقراءة رباعية شعرية بالعامية من تأليفه، تقول:



صباح الخير يا شمس



مساء الخير يا أمس



يا سلام عليك يا بكره



لو تبتدي بهدوء



وتنتهي بالهمس



صباح الخير يا شمس



وقال السقا: «لنا الفخر أننا عرب»، مشيرا إلى حبه لإلقاء الشعر الجاهلي وقراءته، وقرأ بصوته مقطعا من قصيدة شهيرة لامرؤ القيس، تضمنت البيت الشهير: «مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل».



فترة مهمة



وبدوره، تحدث مؤلف سيناريو مسلسل الاختيار الكاتب هاني سرحان حول أهمية وقيمة المسلسل من زاوية كونه يصور الأحداث الحقيقية التي عاشتها مصر في فترة محددة، نجح خلالها ضباط مصر في إنقاذ البلد وعبر المسلسل عن لحظة انفعال صادقة تجاه مرحلة حساسة، موضحا أن دوره ككاتب تمثل في العمل على منح شخصيات المسلسل حياة إنسانية من خلال التركيز على جوانب اجتماعية من حياتهم وأفراحهم وأحزانهم، لإبراز معاناتهم وتضحياتهم في سبيل واجبهم الوطني.



وكشف سرحان عن أعماله الجديدة، ومنها مسلسل لرمضان القادم بعنوان «سوق الكانتو» إضافة إلى مشروع مسلسل للأطفال يعد لكتابته جانب مشروع مجلة عن التراث المصري، موضحا استعداده لكتابة مسلسل رومانسي يبعد عنه الصورة النمطية التي تحصره في كتابة مسلسلات الحركة.