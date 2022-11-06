قام عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بزيارة إلى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في مقر إقامته، حيث تم استعراض العلاقات الطيبة القائمة بين مملكة البحرين ودولة الفاتيكان والسبل الكفيلة بتنميتها في المجالات كافة والتي تشهد على الدوام تطورا ونماء على مختلف المستويات.



وأشاد العاهل البحريني بالنتائج الطيبة لزيارة البابا فرانسيس التاريخية للمملكة، منوها بالمضامين الإنسانية السامية التي اشتملت عليها الخطابات التي ألقاها خلال الزيارة التي أكدت على مبادئ السلام والحريات الدينية والتقارب بين الشعوب، كما أشاد بالنجاح الكبير الذي حظي به القداس الذي أقيم امس وحضره عشرات الآلاف من داخل البحرين ودول الخليج العربية.

وأكد أن السمات والقواسم المشتركة القائمة على المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة، جعلت من العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الفاتيكان نموذجا متميزا في التعاون من أجل خدمة الإنسانية عبر نشر التعايش السلمي بين الأديان والثقافات ونبذ التطرف وترسيخ قيم الحوار باعتباره السبيل الوحيد أمام تحقيق تطلعات شعوب العالم في السلام والرخاء والتنمية المستدامة.



من جانبه، أعرب البابا فرانسيس عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على حفاوة الاستقبال والترحيب الذي لقيه خلال زيارته لمملكة البحرين وعلى دعوته الكريمة لزيارة المملكة، كما اعرب عن تقديره للعائلة المالكة الكريمة، معربا عن رضاه واستحسانه لما وجده من تعايش وتسامح بين مختلف الأديان، وأن هذا يؤكد أن مملكة البحرين هيأت جميع السبل لممارسة الحرية الدينية لكل الأديان، مثمنا الدور الحيوي لمملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى في ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والتعايش السلمي والتآخي بين الأديان والثقافات، متمنيا للبحرين دوام التقدم والازدهار.



وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ترأس القداس الكبير بعنوان «من أجل العدل والسلام»، الذي أقيم أمس في ستاد البحرين الوطني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التاريخية التي يقوم بها بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة كريمة من العاهل البحريني.

وقد شارك في القداس رؤساء الكنائس المسيحية في البحرين والمنطقة، والآلاف من الأشخاص الذين يمثلون 111 جنسية.



وفي نهاية القداس، رفع الأسقف بول هيندر، المدبر البابوي لشمال الجزيرة العربية، جزيل الشكر والامتنان إلى العاهل البحريني، على دعوة البابا لزيارة مملكة البحرين، كما شكر الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكل من أسهم في تقديم الدعم لإقامة هذا القداس الذي مثل فرصة نادرة لآلاف المسيحيين للقاء البابا على أرض مملكة البحرين.