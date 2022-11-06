أعلنت سلطات الهجرة الهولندية في لاهاي الجمعة منع صاحب نظرية المؤامرة، البريطاني ديفيد آيك من دخول البلاد، ما يجعله شخصا غير مرحب به بشكل فعلي، في كل منطقة شينغن مفتوحة الحدود، للعامين المقبلين.

كان من المقرر أن يلقي آيك، المثير للجدل بسبب تصريحاته المعادية للسامية، كلمة أمام تجمع في أمستردام الأحد المقبل، والذي تنظمه العديد من المنظمات اليمينية المتطرفة والشعبوية. ومن بين أمور أخرى، يرى آيك أن الحكومة الأميركية هي مدبرة هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وأن مؤامرة يهودية تقف وراء تفشي جائحة كوفيد-19، كما يعتقد أن الزواحف تتنكر في شكل بشر، وتريد أن تسيطر على العالم.