أنهت فرقة الكاي-بوب «ان سي تي 127» حفلتها الأولى في إندونيسيا نتيجة إصابة ثلاثين شخصا بحالات إغماء عقب حادثة تدافع سجلت بين الجمهور، على ما أعلنت الشرطة.



ولاتزال إندونيسيا تحت تأثير صدمة أحدثتها قبل شهر حادثة تدافع في أحد الملاعب ذهب ضحيتها أكثر من 130 شخصا بينهم أكثر من 40 طفلا، في كارثة هي الأكثر دموية في تاريخ كرة القدم.



وبعد ساعتين على انطلاق الحفلة، اقتربت مجموعة من محبي «ان سي تي 127» باتجاه المسرح تزامنا مع توزيع أعضاء الفرقة الهدايا على الحاضرين «فأغمي على 30 شخصا» بحسب الناطق باسم الشرطة إندرا زولبان الذي أشار إلى أن «الشرطة قررت إنهاء الحفلة لعدم تسجيل مزيد من الحوادث».



وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ألغت الشرطة اليوم الثالث من مهرجان «بيرديندانغ بيرغويانغ» الموسيقي في جاكرتا بعد أن أغمي على نحو 30 شخصا.