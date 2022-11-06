أسفرت عمليات إغاثة شاقة الجمعة، عن إنقاذ عاملين من كوريا الجنوبية علقا لأكثر من 9 أيام داخل منجم زنك، على ما أفادت السلطات السبت.



وعلق الرجلان على عمق 190 مترا داخل بئر المنجم الواقع في بونغهوا (شرق)، والذي انهار في 26 أكتوبر.



وأظهرت مشاهد عرضتها محطات تلفزيونية خروجهما من المنجم الجمعة بمساعدة عناصر الإغاثة.



ووصف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول خروجهما من المنجم بـ «المعجزة».

وأوضحت السلطات أن الرجلين البالغين 56 و62 عاما في حالة مستقرة، معربة عن اعتقادها أنهما أشعلا نارا ونصبا خيمة بلاستيكية داخل المنجم من أجل التدفئة.

وقال ليم يون سوك، أحد المسؤولين في فرق الإغاثة، إن الناجيين «كانا يحوزان كمية من القهوة الفورية واعتمداها كوجبة».