أعلنت شركة Ooredoo business الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول التكنولوجيا والأعمال، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع مجموعة ILA وهي شركة متخصصة في التقنيات المتطورة للشركات، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تمكين قطاع الأعمال من تسريع التحول الرقمي من خلال توفير مجموعة مناسبة من التطبيقات والمنصات تشمل خدمات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وBlockchain كخدمة لضمان تحول رقمي سلس للحكومات والمؤسسات وتمكينها من تشغيل عملياتها وخدماتها رقميا دون انقطاع.



وتستخدم هذه الخدمات تقنيات متقدمة تساعد في زيادة مستوى الأمان للشركات، ويأتي ذلك كجزء من رؤية Ooredoo لتوفير حلول شاملة للشبكة والمعلومات والاتصالات من خلال توفير أحدث التقنيات من تكامل البيانات وتخزينها وحمايتها من التهديدات السيبرانية، وتماشيا مع رؤية الكويت 2035، التي تركز على تبني التقنيات الذكية والرقمية لابتكار خدماتها ودفع الاقتصاد، وتحسين نوعية الحياة.



وأقيم حفل التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي في Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين والذي علق بهذه المناسبة قائلا: نقوم في Ooredoo بتسريع الابتكار في الأعمال التجارية، وسنضمن زيادة الكفاءة والإنتاجية والتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والـ Blockchain، التي تهدف الى زيادة الثقة والأمان والشفافية وإمكانية تتبع البيانات المشتركة عبر شبكة الأعمال، وهذا من شأنه أن يساعد على تخفيض التكاليف على الشركات وزيادة فعالية إنتاجها.



وتعليقا على الشراكة، قال د.سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة ILA: تعتبر شراكتنا الاستراتيجية مع Ooredoo وسيلة للوصول إلى فهم عميق لفرص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الناشئة التي تخلق أدوات استثمارية مبتكرة يمكنها اغتنام هذه الفرص وتوفير مشورة الخبراء وتوجيهات الإدارة المتميزة لضمان عوائد هادفة لأصحاب المصلحة في أدوات الاستثمار من خلال الاستراتيجيات الرائدة.



وتقف الشركات اليوم على أتم الاستعداد للتكيف مع التكنولوجيا الجديدة، ومع ذلك، فإن التعقيدات الفنية والنفقات التشغيلية التي ينطوي عليها إنشاء البنية التحتية وتكوينها وتشغيلها وصيانتها غالبا ما تكون بمنزلة حاجز، ولهذا السبب قامت Ooredoo بتوفير قطاع الأعمال كمزود خدمة لإعداد جميع أسس التكنولوجيا والبنية التحتية للشركات والمؤسسات والحكومة لتمكينها من التركيز على أعمالها الأساسية وتحقيق أهداف العمل.