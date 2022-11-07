أعلنت شركة «إكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات عن إطلاقها «مهرجان الصحة والجمال والطفل» السابع تزامنا مع اليوم العالمي للطفل التي أقرته منظمة الأمم المتحدة 20 نوفمبر من كل عام في «الأفنيوز» خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري برعاية وحضور رئيسة برنامج الأحمدي ومنسق منع العدوى للبرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان د.حبابة المزيدي وحضور أطباء من البورد الكويتي لطب الأطفال «معهد الكويت للاختصاصات الطبية».



وقالت المديرة التنفيذية للشركة داليا وفائي في تصريح صحافي، إن المهرجان يهدف لرفع مستوى التثقيف الصحي والوعي لدى الزوار وإبداء الحلول لراغبي المعرفة في مجال كيفية التعامل مع الأطفال والأمهات صحيا ونفسيا وترفيهيا وغذائيا، ويقدم كل ما هو جديد من خدمات ومؤسسات ومنتجات للطفل والأم والعائلة بأكملها في المجتمع الكويتي، مشيرة إلى أن المهرجان حقق نجاحا كبيرا في دوراته الست السابقة، ويحظى بمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة، والشركات التي تمثل كبرى العلامات التجارية والوكالات العالمية التي تعنى بمنتجات الأطفال والأم ومستلزماتهم.



ولفتت إلى أن المهرجان يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل والتذكير بأهمية الأطفال ودورهم في الحياة باعتبارهم أمل المستقبل المشرق والركيزة الأساسية لبناء المجتمعات وعزيمة الأم في الرعاية والعطاء.