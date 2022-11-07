نظم قسم شؤون الطلبة في كلية بوكسهل الكويت للبنات يوم الصحة العالمي تحت رعاية مدير منطقة الأحمدي الصحية د.أحمد الشطي، وبمشاركة العيادات المحلية مثل عيادة الفارس لطب الأسنان مستشفى الكويت وغيرها من العيادات الطبية.



وقدمت المراكز الصحية النصائح للطالبات والهيئة الإدارية. وتضمن اليوم عدة نشاطات تعليمية وإثرائية وتربوية تخللتها محاضرات ونصائح طبية من قبل مختصين في مجال الطب. وألقى الشطي كلمة وجهها الى طالبات الكلية عن أهمية سلوك نمط حياة صحية وعن أهمية الرياضة في العمر الشبابي وغرس قيم السلوك الصحي السوي وترسيخها، بالإضافة إلى تغير السلوكيات الخاطئة منها. وشكر الشطي إدارة الكلية على تنظيمها لهذا اليوم قائلا: على درب المدن الصحية الكويتية، كلية بوكسهل الكويت مشروع أول كلية صحية خاصة بين مثيلاتها في صناعة التعليم الكويتية، عن أسلوب الحياة العصرية والمخاطر الصحية وجودة الحياة، والآفات الضارة بالصحة، كانت خاطرتي لطالبات الكلية.



وقال رئيس مجلس الأمناء في كلية بوكسهل د.عبدالرحمن الشايجي إن الهدف من تنظيم هذا اليوم هو المساهمة في غرس القيم الصحية في المجتمع والحرص على توعية الطالبات بأهمية ممارسة الرياضة ومعرفة فوائدها للصحة، والتنبه لنوعية الطعام لما له تأثير على قدراتهن الجسدية.