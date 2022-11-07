ودّع جمهور برشلونة الذي احتشد في مدرجات ملعب «سبوتيغاي كامب نو» أسطورته ومدافعه جيرار بيكيه الذي قرر الاعتزال، بأفضل طريقة ممكنة من خلال الفوز على ضيفه ألميريا 2-0 وسجل هدفي «البارسا» الفرنسي عثمان ديمبيلي (48)، والهولندي فرانك دي يونغ (62)، ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا ضمن المرحلة الثالثة عشرة أمس الأول.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يلعب بضيافة رايو فايكانو اليوم.



من جانبه، أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه في معقل البلوغرانا «سبوتيفاي كامب نو»، وقال: «لقد عشنا ليلة تاريخية، خاصة بالنسبة لجيرارد بيكيه، ونحن ممتنون جدا للسنوات التي قضاها في النادي».

وفي مباراة أخرى، تعادل اتليتكو مدريد مع اسبانيول ١-١، وصعد أوساسونا إلى المركز الخامس مؤقتا بفوزه على سلتا فيغو 2-1 وتعادل خيتافي مع ضيفه قادش 0-0، فيما فاز بلد الوليد على إلتشي 2-1.



بيكيه: سأموت في برشلونة



ودع قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه أنصار ناديه بطريقة مؤثرة بعد خوضه مباراته الأخيرة في صفوف النادي الكاتالوني والتي انتهت بفوزه على الميريا 2-0. وقال: «عندما نتقدم بالسن، ندرك ان الحياة هي الحب، لكن أيضا معرفة متى الرحيل».

وأضاف «أنا واثق بأنني سأتواجد هنا في المستقبل، لقد ولدت وسأموت هنا».