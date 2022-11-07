استعاد آرسنال صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم من مان سيتي بفوز لافت خارج ملعبه على جاره تشلسي 1-0 بالمرحلة الخامسة عشرة أمس.



ورفع «المدفعجية» رصيده الى 34 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن «السيتي»، في حين بقي تشلسي سابعا برصيد 21 نقطة.



ويعاني تشلسي أخيرا في الدوري المحلي، حيث لم يفز في آخر 4 مباريات له، فتعادل مرتين وخسر مرتين، وكان آرسنال الطرف الأفضل معظم فترات المباراة في مباراة لم تشهد العديد من الفرص باستثناء واحدة خطيرة للضيوف عندما رفع البرازيلي غابريال مارتينيلي كرة متقنة داخل المنطقة فانسل مواطنه غابريال جيزوس من وراء مدافعي تشلسي وسدد كرة رأسية خارج الخشبات الثلاث والمرمى مشرع أمامه أواخر الشوط الأول.



وبعد بداية موقفة لغيزوس اثر انتقاله مطلع الموسم الحالي قادما من مان سيتي، صام عن التسجيل في المباريات التسع الأخيرة لفريقه.



وفي الشوط الثاني، أخرج مدرب تشلسي غراهام بوتر مهاجمه الغابوني بيار-ايمريك اوباميانغ لاعب ارسنال السابق وأشرك بدلا منه الألباني ارماندو بروخا، ونجح ارسنال في افتتاح التسجيل عندما رفع بوكايو ساكا الكرة من ركلة ركنية مرت على الجميع ليتابعها المدافع البرازيلي غابريال ماجاليس داخل الشباك من مسافة قريبة (63).



وأضاع صانع ألعاب آرسنال النرويجي مارتن اوديغارد فرصة جيدة لتعزيز تقدم فريقه عندما سدد كرة لولبية مرت إلى جانب القائم الأيمن (74).



ودشن أستون فيلا عهد مدربه الإسباني أوناي إيمري بفوز كبير على ضيفه مان يونايتد 3-1.



وارتفع رصيد «الفيلانز»، الذي خاض لقاءه الأول تحت قيادة إيمري الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب ستيفن جيرارد، إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، علما بأن هذا هو انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات و7 هزائم.



في المقابل، توقف رصيد «اليونايتد»، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادلين، عند 23 نقطة في المركز الخامس.



وسجل لأستون فيلا ليون بايلي (8)، ولوكاس ديني (11)، وجاكوب رامسي (49) ولمان يونايتد لوك شاو (45).



وحافظ نيوكاسل على تواجده وسط الكبار عقب فوزه الثمين على مضيفه ساوثمبتون 4-1. وفاز كريستال بالاس على وست هام ٢-١.



وسقط إيفرتون على أرضه أمام ليستر سيتي بهدفين نظيفين سجلهما صانع الألعاب البلجيكي يوري تيليمانز وهارفي بارنز.



وخرج ليستر سيتي، بفضل هذا الفوز من منطقة الهبوط ليتقدم إلى لمركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، فيما تراجع إيفرتون إلى المركز الـ 15 برصيد 14 نقطة.



وكان ليستر حقق بداية سيئة في مطلع الموسم لكن مدربه براندن روجرز نجح في إعادة التوازن إليه في الآونة الأخيرة.