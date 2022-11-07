حلّق نابولي في الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه أتالانتا 2-1 ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما انفرد ميلان بالوصافة على حساب نادي مدينة برغامو بالذات بفوزه على ضيفه سبيزيا 2-1.



وقلب النادي الجنوبي تأخره بهدف من النيجيري أديمولا لوكمان (19 من ركلة جزاء)، إلى فوز بفضل مواطن الأخير فيكتور أوسيمهن (23)، وإليف إلماس من مقدونيا الشمالية (35).



وضرب نابولي المتصدر والوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الـ «سيري أ» عصفورين بحجر واحد فاستعاد نغمة الفوز بعد الخسارة أمام ليفربول الانجليزي في دوري الأبطال، وابتعد بفارق 6 نقاط عن وصيفه الجديد ميلان (35 مقابل 29)، فيما تأخر أتالانتا المتراجع للمركز الثالث بفارق 8 نقاط.

وعلق جان بييرو غاسبريني مدرب أتالانتا على خسارة فريقه، قائلا: «كنا على مستوى المباراة وفي بعض الأحيان كنا متفوقين، لم نستحق خسارة هذه المباراة، لكن يمكننا أن نشعر بالفخر لأن الفريق يتطور بشكل جيد». ويدين «الروسونيري» بفوزه إلى منقذه البديل المخضرم المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سجل هدف الفوز (89)، بعدما كان افتتح التسجيل عبر قائده المدافع الفرنسي ثيو هرنانديز (21).



وفي مباريات أخرى، فاز إمبولي على ساسولو 1-0، وتعادل ساليرنيتانا مع ضيفه كريمونيزي 2-2.



فرنسا



من جهة اخرى، تابع النجم البرازيلي نيمار تألقه هذا الموسم في صفوف باريس سان جرمان فسجل هدفا وصنع آخر لفريقه ليفوز على لوريان 2-1 خارج ملعبه في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة فرنسا أمس.



ورفع سان جرمان رصيده الى 38 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط عن منافسه المباشر لانس.