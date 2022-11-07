قال النائب سعود العصفور إنه تقدم بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بشأن قبول الطلبة الضباط من الدفعة 23 لحملة الشهادة الجامعية والدفعة 49 للطلبة الضباط حملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة.



وقال العصفور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه استفسر في سؤاله البرلماني عن إجمالي عدد المتقدمين وعدد المرفوضين وأسباب الرفض واللجان المختصة بهذا الأمر.



ولفت العصفور إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية من (تخبط) في قبول الطلبة الضباط، أمر لا يمكن قبوله ولن يمر مرور الكرام، مؤكدا أن تأجيل قبول الطلبة ليس حلا للمشكلة بل هو تأجيل لها.



ورأى أن الحل المطلوب هو أن تتم مراجعة جذرية لكل المتقدمين، معتبرا أن ما حصل من استبعاد للطلبة المستوفين الشروط يتعارض مع الهدف الذي أوجدت من أجله القرعة وهو محاربة الواسطة.



وبين العصفور أن هناك شكاوى كثيرة من حالات تم استبعادها، مشيرا إلى أن إحدى الحالات تم استبعادها بسبب اشتباه الإصابة بمرض السرطان، مما أثار القلق والخوف لدى عائلة الطالب ولكن تبين بعد الفحص في أحد المستشفيات أنه سليم ولا يعاني من السرطان.



وطالب العصفور وزير الدفاع بضرورة فتح باب التظلمات لكل المتقدمين، متسائلا: «من الدكتور الذي يمكن له اكتشاف السرطان خلال دقيقتين؟».



وأكد العصفور رفضه هدم تطلعات وآمال الشباب بهدف تقليل عدد المتقدمين للقرعة، مشددا على ضرورة إعطاء شخص فرصته لتحقيق هدفه وطموحه والالتزام بالمادتين 7 و28 من الدستور، كما طالب وزير الدفاع بعدم تأجيل المشكلة بل معالجتها من جذورها وفتح باب التظلمات، مبينا أنه لن يقبل بظلم طالب واحد.



ونص السؤال على ما يلي:



وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح، بخصوص تأجيل قبول الطلبة الضباط من الدفعة 23 لحملة الشهادة الجامعية ودفعة الطلبة الضباط 49 لحملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة. وطالب إفادته وتزويده بالآتي:



1- ما إجمالي عدد المتقدمين لكل دفعة؟



٢- ما إجمالي عدد من تم قبولهم لدخول القرعة لكل دفعة؟



3- ما إجمالي من تم رفض طلباتهم لكل دفعة بسبب التحفظات الأمنية على المتقدم أو على أحد أقربائه؟



4- ما إجمالي من تم رفض طلباتهم لكل دفعة بسبب عدم اللياقة الصحية؟



5- من أعضاء لجنة القبول لكل دفعة مع السيرة الذاتية لكل منهم؟



6- من أعضاء الفريق الطبي المسؤول عن التأكد من اللياقة الصحية للمتقدمين مع السيرة الذاتية لكل منهم؟



7- ما الإجراءات المعتمدة لاستقبال التظلمات على قرارات اللجنة؟