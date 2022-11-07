دارين العلي



اكتشفت الهيئة العامة للبيئة مؤخرا نوعا جديدا من العناكب غير المألوفة في البيئة الكويتية وذلك في محمية الجهراء التي تعتبر من ابرز المحميات في البلاد من حيث التنوع الأحيائي والبيئات المختلفة فيها.



وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية د.عبدالله الزيدان في تصريح لـ«الأنباء» ان رصد انواع جديدة من الحشرات والطيور وغيرها في المحمية بوجود موائل طبيعية في البيئات المختلفة من اصغرها الى اكبرها في البيئات الخمسة بالمحمية، حيث هناك عدد من الاسماك، والزواحف، والبرمائيات، والطيور، والثدييات والكائنات الساحلية البحرية وأيضا عالم الحشرات والعناكب.



ولفت الى ان الاسم العربي للعنكبوت المكتشف حديثا هو عنكبوت الذئب، والاسم باللغة الإنجليزية wolf spider، بينما الاسم العلمي sp. Pardosa، موضحا أنه من الانواع غير المهددة بالانقراض.



وأكد الزيدان ان العناكب الذئبية بشكل عام غير سامة ولا تؤذي الإنسان وتعيش حياة انفرادية لكنها لا تتردد في أكل العناكب من نفس جنسها وهي شرسة الطباع قوية الافتراس.



وقال ان العناكب الذئبية يصل طولها (بدون الأرجل) الى 2سم، وهي من العناكب التي تخرج ليلا للصيد، وتعيش في جحور تحفرها بنفسها أو تختبئ في الشقوق الصخرية.

ولفت الى ان أنثى «عنكبوت الذئب» تحمل بيضها أثناء تنقلها في لفافة ملتصقة ببطنها وبعد أن يفقس الصغار، يتسلقون ظهر والدتهم ويستقرون عليه لعدة أسابيع قبل أن يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم.



وشدد الزيدان على اهمية المحافظة على تنوعنا الأحيائي لأجيالنا القادمة لما في ذلك من اهمية في المحافظة على البيئة التي نعيش فيها.



ويذكر ان الصور من تصوير وتوثيق الهيئة العامة للبيئة في محمية الجهراء.