تم إطلاق العرض الأول في الولايات المتحدة للفيلم الأميركي «الابن» (The Son)، وذلك خلال مهرجان معهد الفيلم الأميركي 2022 في المسرح الصيني بهوليوود في ولاية كاليفورنيا أمس الأول.



و«الابن» هو فيلم دراما أميركي من إخراج فلوريان زيلر وبطولة هيو جاكمان، لورا ديرن، فانيسا كيربي، هيو كوارشي وأنتوني هوبكنز.



وقد كان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 79 في سبتمبر الماضي.



وفيما يتعلق بقصة «الابن»، فإنها تتلخص في عيش البطل بيتر (هيو جاكمان) حياته المزدحمة مع شريكته الجديدة بيث (فانيسا كيربي) وطفلهما، ولكن تنقلب حياته إلى حالة من الفوضى عندما تحضر زوجته السابقة كيت (لورا ديرن) مع ابنهما المراهق نيكولاس (زين ماكغراث).