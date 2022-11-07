أظهرت دراسة أن لقاح الإنفلونزا الذي يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والاستشفاء للأشخاص المصابين بأمراض القلب، قد يقلل ايضا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



وقام العلماء ـ في دراسة جديدة أجريت في جامعة «كالجاري» في كندا ـ بتقييم السجلات الصحية لأكثر من أربعة ملايين من سكان مقاطعة «ألبرتا» على مدى تسع سنوات.



وقد أظهرت النتائج أن التطعيم ضد الإنفلونزا يجب أن يوصى به بشدة للجميع، تماما كما هو الحال مع مرضى القلب.



ووضع الباحثون في الاعتبار عدة عوامل بما في ذلك العمر، واستخدام مضادات التخثر (تجلط الدم)، وعوامل الخطر بما في ذلك الحالات الصحية المزمنة، ووجدوا أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية انخفض بشكل كبير في الأشهر الستة التالية للتلقيح ضد الإنفلونزا.



وقال الفريق إن التهابات الجهاز التنفسي العلوي غالبا ما تسبق النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهكذا يوفر منع أو تقليل شدة الإنفلونزا عاملا وقائيا، خاصة للسكتة الدماغية. يفيد الرجال والنساء على حد سواء.