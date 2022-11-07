ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق التفتيش التابعة لإدارة وقاية محافظة العاصمة قامت بجولة تفتيشية تحت اشراف وحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ويرافقه نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد في منطقة الشويخ الصناعية وذلك للتأكد من اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.



وقد اسفرت عن إغلاق عدد من المنشآت الحرفية التي لم تلتزم أصحابها بالاشتراطات الوقائية بعد ان تم إخطارهم سابقا بالشروط المطلوبة ولم يتم تنفيذها.



وشدد الفريق خالد المكراد على ان دور فرق التفتيش هو ضمان تحقيق الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال ازالة المخالفات في البلاد، مطالبا الجميع بالتعاون وكذلك عدم التهاون مع أي مخالفات حتى وان كانت صغيرة لأنها في نهاية المطاف قد تتسبب في كوارث لا تحمد عقباها.