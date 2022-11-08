دمشق - هدى العبود



أكد الفنان القدير أسامة الروماني لـ «الأنباء» أن هناك أجيالا فنية مهدت لوصول هذا الرقي بالفن السوري، فمن منا يستطيع أن ينكر الكبير أسعد فضة او فواز الساجر أو أبو خليل القباني، او حسني البورظان والفنانة القديرة «نجاح حفيظ والتي اشتهرت باسم فطوم حيص بيص» والقامة الفنية الكبيرة دريد لحام أطال الله بعمره والرحمة لمن غادر هذه الحياة، مؤكدا انه يحرص دائما في أي لقاء سواء كان للتلفزيون أو لموقع او لصحيفة يستذكرهم ولو بكلمة طيبة، لأنهم من أوصلنا لما نحن عليه اليوم من فن راق في جميع المجالات السينمائية والمسرحية والدرامية والأعمال التاريخية والفانتازيا وأصبح يشار للفن السوري بالبنان.



وردا على سؤال يتعلق بالسينما قال أسامة الروماني:



بداية أنا شخصيا أفضل ان نقدم سينمائيا البعد الإنساني، وفي آخر تجربة لي في هذا العالم الجميل كان فيلم «الرجل» في التلفزيون السوري، سبقها فيلم «مغامرة رأس المملوك».



علما ان المخرج سمير طحان قدم لي شخصيا نصا سينمائيا وجدت من خلال المضمون أنه باستطاعتنا أن نقدم عدة أفلام قصيرة تحمل بعدا انسانيا، لأنه باختصار علينا أن نعمل على توجيه الطفل منذ الصغر من أجل أن يكون في المستقبل صاحب شخصية مميزة وليس بعد أن يكبر وما أسعدني أنني أستبشر خيرا من الشباب لأنني عندما عملت معهم وجدت أنهم يقدمون محاولات جادة لأعمال سينمائية ذات بعد إنساني.. وعن احداث في مسلسل كرزون قال: تدور أحداث حكاية المسلسل عن عائلة تعرضت لمعاناة كبيرة فقدت أرصدتها بالبنوك ما أدى الى افلاسها والأحداث بدأت منذ انفجار مرفأ بيروت وبنى الكاتب مروان قاووق أحداث العمل على تلك الاحداث وتداعياتها من تأثير على العديد من رجال الأعمال من ضمنهم رجل أعمال سوري كان يعيش في لبنان ويختفي هناك منذ ذلك الانفجار لتنطلق منها الأحداث الغامضة والنزاعات التي ترتبت عليها.



وأضاف: مسلسل كرزون يعتبر أحد أهم المسلسلات السورية التي ستعرض في رمضان المقبل من تأليف مروان قاووق ورنيم العودة ومن إخراج رشاد كوكش.



ومن أبرز الفنانين المشاركين فيه وفاء موصللي ومها المصري وشكران مرتجى وليليا الأطرش وفراس إبراهيم وعلي كريم والممثلة عبير شمس الدين وآخرون وإن شاء الله يكون عملا مميزا.