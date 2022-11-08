القاهرة - محمد صلاح



استقر صناع مسلسل نيللي كريم لموسم رمضان المقبل على «عملة نادرة» ليكون اسما نهائيا للعمل، وهو من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، وتجري الشركة المنتجة حاليا باقي التعاقدات مع الفنانين، بعدما أبرمت التعاقد مع كل من: جمال سيلمان وكمال أبو رية، بالإضافة إلى محمود عبدالمغني.



من جانب آخر، تعاقدت نيللي على بطولة الجزء الثالث من مسلسل «ليه لأ» المتخصص في تقديم القضايا الشائكة المتعلقة بالمرأة والمجتمع، حيث ناقش الجزء الأول قضية خوف الفتيات من الزواج والمعاناة من مضاعفات مرض فرط الحركة وقدمت بطولته النجمة أمينة خليل، بينما ناقش الجزء الثاني حق الفتيات في كفالة الأطفال.