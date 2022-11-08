بيروت - بولين فاضل



نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو تشويقيا عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» لتحمس به جمهورها ومتابعيها لعمل فني ستطرحه خلال الفترة المقبلة، ولم يكشف الإعلان الكثير من التفاصيل لكنه يظهرها وهي تضع تقدمها على الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022.



والعمل الذي شوقت ميريام جمهورها له من أجل بطولة كأس العالم التي ستقام في 20 الجاري تداول البعض انه أغنية ستكون على شكل دويتو يجمعها بالنجمة العالمية نيكي ميناج.



وبحسب ما يتم تداوله على «السوشيال ميديا»، فإن أنباء اجتماع ميريام بدويتو مع نيكي ميناج بدأت حين قامت نيكي بالإعجاب بمنشورين حول هذا الموضوع.