عبدالعزيز الفضلي



تفاعلا مع ما نشرته «الأنباء» في عدد سابق حول مشكلة إيقاف الباصات عن طلبة التربية الخاصة، أنهى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني هذه المشكلة التي كانت عالقة منذ بداية العام الدراسي الحالي، حيث قال المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة إنه في ضوء توجيهات الوزير العدواني إلى الجهات المعنية في وزارة التربية بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرصه على أهمية انتظامهم في فصولهم الدراسية بمدارسهم ومواصلة تعليمهم في بيئة آمنة ومستقرة، تعلن وزارة التربية أن الحافلات المخصصة لنقل الطلبة من وإلى مدارس التربية الخاصة قد بدأت أعمالها من يوم الأحد 6 الجاري، وستستمر تدريجيا لحين اكتمال الأعداد، ويأتي ذلك من أجل توفير وسيلة نقل آمنة وملائمة لاحتياجات أبنائنا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.