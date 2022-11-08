عبدالعزيز الفضلي



طالب عدد من العاملين في مشروع الفاقد التعليمي الذي أقامته وزارة التربية خلال شهر يوليو الماضي لتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس وتعليم خلال فترة جائحة كورونا الوزارة بصرف مكافآتهم نظير تكليفهم تعليم الطلبة لأكثر من شهر.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، ان الوزارة تبحث عن مخرج لصرف مكافآتهم، مشيرة الى أنها لن تقدم على هذه الخطوة دون تحصين نفسها قانونيا. وأضافت المصادر أنه بعد إجراء التدقيق والمراجعة تنتظر الجهات المختصة في الوزارة تسلم قرارات التكليف، متسائلة: هل صدرت قرارات للمكلفين في هذا الشأن اضافة الى موافقة ديوان الخدمة المدنية؟ ومشددة على انه من دون ذلك لن يتم الصرف وستكون مكافآتهم في مهب الريح.