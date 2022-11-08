سأل وزير الصحة عن سبب التأخر في إنجاز مشروع صيانة مركز الفروانية الصحي التخصصي مع تزويده بعقد المقاول





تقدم النائب سعد الخنفور باقتراح برغبة بشأن تخصيص مبنى تابع لوزارة الكهرباء يقدم خدماته في كل محافظة من محافظات الكويت.



وقال في مقدمة اقتراحه: إنه تطبيقا لتوجه الدولة إلى التخفيف على المواطنين وتطبيق استراتيجية الجهات الحكومية من خلال اللامركزية والوجود والانتشار في كل محافظات الكويت، للوصول إلى أكبر شريحة من الناس، بهدف التسهيل على الجمهور المستفيد من خدمات قطاعات الوزارات والأجهزة المختلفة.



ونص الاقتراح على ما يلي:



«تخصيص مبنى في كل محافظة من محافظات الكويت ليكون تابعا لوزارة الكهرباء والماء ويقدم من خلاله جميع الخدمات التي تقدمها جميع قطاعات الوزارة، وذلك أسوة بالعديد من الوزارات والجهات الحكومية التي تقدم جميع خدماتها من خلال أفرعها في جميع المحافظات».



كما وجه النائب سعد الخنفور سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي قال في مقدمته، في أواخر العام 2015 أغلقت وزارة الصحة مركز الفروانية الصحي التخصصي بغرض ترميم مبناه، وتم إسناد مشروع هدم وإنشاء وصيانة وإنجاز المركز إلى إحدى الشركات التي باشرت عملها في 2 فبراير 2016 وفقا لعقد مدته 540 يوما ينتهي في 25 يوليو 2017، إلا انه للأسف الشديد إلى الآن ورغم مرور هذه السنوات لم يتم الانتهاء من صيانة وترميم المبنى والأعمال في المشروع متوقفة.



وطالب النائب سعد الخنفور في سؤاله الذي قدمه الى وزير الصحة بتزويده وإفادته بالآتي:



1 - ما سبب التأخر في إنجاز مشروع هدم وإنشاء وصيانة وإنجاز مبنى مركز الفروانية الصحي التخصصي؟



يرجى تزويدي بصورة من العقد مع المقاول المنفذ؟



٢- هل تم صرف الاعتماد المالي المقرر للمشروع إلى المقاول؟



وإذا تم صرف جزء منه حسب بنود العقد فما مصير المبلغ المتبقي من الاعتماد المقرر وفقا لميزانية الوزارة آنذاك؟



٣ - هل تم فرض غرامات تأخير على المقاول المنفذ للمشروع؟



٤ - هل هناك دعاوى قضائية بين الوزارة والمقاول المنفذ للمشروع، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بآخر ما توصلـت إلـيه هـذه الـدعـاوى سـواء من طرف الوزارة او مـن طـرف الـمـقـاول؟



٥ - ما إجراءات الوزارة للاستعجال في إنجاز هذا المشروع الهام الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين؟